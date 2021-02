En 18-årig mand mistede livet ved et masseslagsmål i Gentofte sidste år. Under retssagen mod den 16-årige, der fik otte års fængsel for drabet, afsagde offerets mor sig ethvert ønske om erstatning.

DEBAT: Erstatning til drabsoffers forældre kan bruges til mindefond

Villabyerne - 10. februar 2021 kl. 16:04 Af Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Det har været rystende at læse om en 18-årigs død under et masseslagsmål sidste år. Der er intet værre for en forælder end at begrave en søn eller datter.

"Selv hele verdens millioner kan ikke erstatte min søn," har ofrets mor erklæret.

"Jeg ønsker ikke erstatning, jeg anmoder bare om retfærdighed."

Dog vil jeg tillade mig at respektfuldt anbefale, at forældrene overvejer at acceptere midlerne - for så vidt, at den drabstiltalte bliver fundet skyldig.

Midlerne kan ganske vist bruges til at udbrede sønnens minde, ved at bidrage til en velgørenhedsorganisation, helst en, der berører et emne, der var tæt på sønnens hjerte, eller ved at oprette et mindefond.

I USA er det almindeligt for forældre at bestemme, at midlerne bliver brugt til at oprette f.eks. en studiefond eller en klinik i barnets navn, så navnet ikke går i glemsel.

Erstatning er en del af den skyldiges straf og i det perspektiv drejer det sig netop "om retfærdighed".

Hvis man ser 'Inside the World's Toughest Prisons' på Netflix, så bliver tv-værten straks accepteret med åbne arme af de andre fanger, når de hører, at han var i fængsel for mord. (Raphael Rowe er forsigtig med ikke at afsløre, at gunden til, at han blev løsladt, var, fordi det viste sig, at han 'ikke' havde begået mordet.)

Hvor meget vil den respekt dale, hvis det viser sig, at den skyldige og hans familie skylder flere tusinder kroner eller dollars i erstatning?

Som George Savile skrev i 1600-tallet, "Men are not hanged for stealing horses, but that horses may not be stolen."

Straf, om det er fængsel, og/eller erstatning, og/eller (den nu afskaffede) dødsstraf, kan aldrig give en eksistens tilbage.

Men det kan hjælpe med at skabe en følelse af retfærdighed for den afdødes familie, samt at afskrækkelsen tjener som advarsel mod andre fra at forårsage lignende episoder af sorg i andre familier. En 16-årig dreng blev fundet skyldig i at have dræbt den 18-årige mand med knivstik. Han fik otte års fængsel, men blev frifundet for at skulle betale tort (erstatning) til offerets forældre. Han blev dog pålagt at betale for omkostningerne til begravelsen af den 18-årige (red.)