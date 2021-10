Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Erhvervsvenlighed - det kan vi gøre endnu bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Erhvervsvenlighed - det kan vi gøre endnu bedre

Villabyerne - 08. oktober 2021 kl. 15:48 Af Marie Brixtofte og Ane Palsberg (R), kandidater til KV21 Kontakt redaktionen

I Dansk Industris undersøgelse fra august 2021 er Gentofte Kommune dumpet fra at være den fjerdebedste kommune at drive virksomhed i til nu at ligge på en 35. plads.

Ti procent af vores virksomheder vil ikke anbefale andre virksomheder at lægge sig i kommunen, og yderligere 25 procent er i tvivl, om de vil anbefale det.

Det er uambitiøst, at vi kun ligger lige over landsgennemsnittet i erhvervsvenlighed. Det kan og skal vi gøre bedre.

Radikale Venstre vil i den kommende valgperiode fokusere på at sikre erhvervslivet de bedst mulige betingelser, så vi kan blive bedre til at holde på og tiltrække virksomheder.

Flere virksomheder til kommunen vil potentielt give flere borgere muligheden for at bo og arbejde i samme kommune. Ligesom flere arbejdspladser i kommunen også vil kunne give et økonomisk løft til de lokale forretninger, cafeer og butikker - når kundegrundlaget øges i dagtimerne.

Gentofte skal være kommunen, der aktivt bakker op om iværksætterne.

Vi skal samarbejde med private aktører om at eta­blere kontorfællesskaber og iværksætterklynger og skabe et åbent miljø, hvor alle iværksættere kan udvikle og eksperimentere med ideer og ved at samarbejde med gymnasierne i kommunen og de omkringliggende videns-institutioner.

Kommunen skal facilitere erhvervsaftener rettet mod virksomheder og selvstændige, hvor virksomhederne kan komme i dialog med kommunen, men hvor der også er mulighed for at etablere et lokalt og støttende netværk.

Der skal investeres i et kommunalt erhvervsteam, der har til formål at guide og rådgive iværksættere og virksomhederne om regler og muligheder - også gennem etableringen af en digital erhvervsportal. Erhvervsteamet skal bl.a. hjælpe med at analysere og fjerne flaskehalse i sagsbehandlingen på tværs af kommunen.

Vi skal med andre ord turde være ambitiøse.

Vores fantastiske kommune har mulighederne for ikke blot at blive Danmarks grønneste og lykkeligste by - men også Danmarks bedste by at drive virksomhed i.