DEBAT: Erhvervsklimaet på vej op i Gentofte

Villabyerne - 14. december 2020 kl. 14:21 Af Andreas Weidinger (K) kommunalbestyrelsesmedlem Kontakt redaktionen

Gentofte er en af årets helt store højdespringere i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, hvor Gentofte er hovedstadens 3. bedste kommune, når det kommer til erhvervsklima. Det er en fantastisk nyhed, der luner godt efter flere års arbejde.

Siden jeg kom i kommunalbestyrelsen for tre år siden, har vi i Erhvervs-, beskæftigelses- og integrationsudvalget arbejdet målrettet på at skabe bedre vilkår for virksomhederne og en bedre dialog. Selvom der naturligvis er meget at gøre endnu, så viser den seneste undersøgelse fra Dansk Industri, at det hjælper at række ud til virksomhederne. Det gør vores medarbejdere i Gentofte fortrinligt.

I det nye år kommer der en ny erhvervsportal på Gentoftes hjemmeside, som sikrer, at vi kun har én indgang til kommunen for vores virksomheder. Det var et helt centralt valgløfte for mig i 2017, og selvom man nogle gange ville ønske, at tingene gik lidt hurtigere, så glæder jeg mig nu over, at det snart er på plads.

Bevares, målinger om erhvervsklimaet har nogle indbyggede svagheder, som giver jyske kommuner en fordel og gør, at man kan rykke lidt op og ned fra år til år uden den store grund. Men når Gentofte rykker så kraftigt frem til en 3. plads i hovedstaden og nr. 28 på landsplan, så kan vi godt tage det for gode varer.

Nu skal vi fortsætte arbejdet, så erhvervsklimaet for alt fra vores lokale butikker til iværksættere og store virksomheder bliver endnu bedre. Jeg glæder mig til arbejdet med mine kollegaer i udvalget, der gør en stor indsats for at forbedre vilkårene i Gentofte.