Simon Kollerup vil, for at afdække snyd med udbetaling fra hjælpepakkerne, nu udtrække ca. 13.000 virksomheder til kontrol af bilag via revisor - og revisorregningen skal dækkes af virksomhederne selv!, skriver en læser. Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Erhvervsfjendtlig minister rammer Gentofte hårdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Erhvervsfjendtlig minister rammer Gentofte hårdt

Villabyerne - 01. maj 2021 kl. 06:47 Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67 b, Charlottenlund Kontakt redaktionen

I et aktuelt opslag på Villabyernes hjemmeside, beskylder Colette Brix vores nuværende erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at være direkte erhvervsfjendtlig.

Ja, selv tidligere minister for området Ole Sohn (SF) var, ifølge opslaget, mere kompetent.

Hårde ord, men jeg er helt enig.

Simon Kollerup vil, for at afdække snyd med udbetaling fra hjælpepakkerne, nu udtrække ca. 13.000 virksomheder til kontrol af bilag via revisor - og revisorregningen skal dækkes af virksomhederne selv!

Og en del af Gentoftes masse små selvstændige erhvervsdrivende kan nu altså se frem til ekstra kontrol og en regning oveni. Som om de ikke har problemer nok i forvejen med at holde snuden oven vande - og de fleste har næppe gjort noget som ulovligt.

Alene nedlukningen og den nu gradvise genåbning af caféer, restauranter m.v. kan på basis af tal fra Danmarks Statistiks erhvervsdatabase opgøres til et samfundsmæssigt tab på et to-cifret milliardbeløb på landsplan.

Mit bud er, at Gentofte, som har et blomstrende udeliv, er blevet særligt hårdt ramt under corona.

Der er altid en regning at betale her i livet, og den første regning, som den siddende regering skal forholde sig til og måske betale, omhandler regeringens beslutning om at aflive 17 millioner danske mink. Det ved vi mere om 1. oktober.

Om der venter flere regninger til den siddende regering må tiden vise. Jeg kan godt komme i tanke om en ekstra, se ovenstående, og den bliver meget høj.

relaterede artikler

DEBAT: De sover på Gentofte rådhus 23. november 2019 kl. 08:00