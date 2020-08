Holger Hagelberg i frisørstolen hos Eddie - begge med mundbind på. Men hvorfor er der ikke flere i Gentofte, der bruger det, spørger han. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er vi slet ikke bange for at blive smittet med corona i Gentofte? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er vi slet ikke bange for at blive smittet med corona i Gentofte?

Villabyerne - 05. august 2020 kl. 08:20 Af Holger Hagelberg, Svejagervej 9, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg bærer for det meste mundbind, når jeg færdes uden for hjemmet. Jeg ser til min overraskelse kun ganske få, som bærer mundbind i Gentofte. Er det fordi, at vi i Gentofte ikke mener, at mundbind beskytter mod corona­smitte, eller at vi passer mere på?

Måske kan det være, fordi vi har mere plads i Gentofte?

Desuagtet fortsætter jeg med at have mundbind på, da det er med til at signalere 'pas nu på - hold afstand'!

Jeg var til frisøren for første gang i cirka et halvt år i dag, hvor jeg var hos Frisør Eddie på Bernstorffsvej.

Jeg havde naturligvis mit mundbind på, og det havde Frisør Eddie også.

Han fortalte mig, at jeg var den første kunde med mundbind på, som han havde klippet. Det overraskede mig, og jeg bad en anden kunde om at fotografere os begge med mundbind. Jeg er næppe den eneste i Gentofte, som er bekymret for at blive smittet med corona.

Men det undrer mig, at der ikke er flere, som går med mundbind - især lige nu, hvor vi ser, at smittettallet stiger i forhold til, hvad det var for nogle uger siden.

Det kunne være interessant at høre, hvad man mener om smittefaren i Gentofte?