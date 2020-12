DEBAT: Er julegudstjenesten ikke vigtigere?

Jeg skulle som mange andre have været i kirke juleaften her i Gentofte. Jeg glædede mig. Det er en tradition her i familien, og min mand Henrik og jeg havde sikret os billet, som det nu desværre er nødvendigt på grund af corona-virussen.

Kirkerne har jo holdt gudstjenester siden nedlukningen i foråret, og med afspritning og afstand skulle det vel nok kunne lade sig gøre at afholde gudstjenesten også juleaften. Men pludselig lillejuleaftensdag blev julegudstjenester landet over aflyst, og gudstjenester lukket ned til den 3. januar.

Årsagen? Biskopperne og personalet i kirkerne var blevet bange for coronasmitte! Hvad med det sundhedspersonale, der hver dag arbejder på vore hospitaler eller butikspersonalet, der kommer i kontakt med flere hundrede mennesker hver dag? De kan godt finde ud af at passe deres arbejde. Men personalet i kirkerne bliver nervøse for deres helbred på grund af en enkelt julegudstjeneste.

Det hænger ganske enkelt ikke sammen. Noget af det sidste, der skal lukke ned i Danmark, er da den danske folkekirke - og så beslutter biskopper og kirkeminister Joy Mogensen at aflyse julegudstjenesterne lillejuleaften! Og kirkeministeren - hun er kun at træffe på sin private Facebook-kanal.

Det er skuffende, at julegudstjenester landet over skulle aflyses, fordi nogle biskopper og nogle ansatte pludselig fik kolde fødder. Det er så dybt sørgeligt, at vi åbenbart lever i et land, hvor det er vigtigere at kunne sælge nytårsraketter end at kunne holde julegudstjeneste.

Det var en kæmpe fejltagelse at aflyse julegudstjenesterne. Det er netop, når vi som danskere er mest udfordrede, at vi har brug for kirken.