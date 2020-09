Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er et affaldsfrit samfund ikke et fatamorgana? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er et affaldsfrit samfund ikke et fatamorgana?

Villabyerne - 07. september 2020 kl. 09:37 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Beha Pedersen (stifter af Plastic Change, red.) erklærer, at "vi går efter et affaldsfrit samfund om 20 år," men takket være coronavirusen er samtlige af venstrefløjens hellige køer endt i en sump af mudret vand.

Hvis du vil undgå social afstand, er det bedst at holde dig fra offentlig transport og bruge en personbil (som de venstreorienterede altid lægger for had).

At opgive plastposer til fordel for genanvendelige poser har ført til, at indkøbsposerne er blevet et tilflugtssted for norovirus og coliform bakterier.

Hvad angår plastikvandflasker, har New York Post sagt at genopfylde den gang på gang svarer næsten til, at du tager din hunds gummi­lejetøj og slikker det med tungen.

Ligeledes optræder alle dem, som i USA såvel som i Europa har demonstreret for åbne grænser til alle mulige udlændinge, næsten som en megaskurk i en James Bond-film.

Og så er der tobak! Ifølge en fransk undersøgelse viser det sig, at folk, der ryger har fem gange mindre chancer at blive inficeret med Covid-19 end ikke-rygere. (Hvis jeg var en elev på Aurehøj Gymnaisum ville jeg sige til lærerne eller til direktøren, "Jamen, Frøken Hestbæk, cigaretterne er kun af hensyn til mit helbred!")

Forresten har naboer og bekendte spurgt, hvordan jeg kan være så sikker på, at coronavirus ikke er andet end en ganske almindelig epidemi samt et eksempel på massehysteri.

Her er måske det allervigtigste bevis. Kan I huske, at i de første uger af pandemien, fik vi regelmæssigt at vide, at f.eks. i de seneste 24 timer var 348 italienere omkommet? Eller at dødstallet i Spanien nu var steget til 32.000 sjæle?

Det har været tre-fire måneder siden, vi sidst læste et sådant budskab. Nu drejer Covid-19 sig for de allerfleste om ikke andet end to-tre uger i karantæne.