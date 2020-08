Foto: CREATIVE WONDER - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er corona ikke mere end en ganske almindelig epidemi? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er corona ikke mere end en ganske almindelig epidemi?

Villabyerne - 15. august 2020 kl. 13:23 Af Erik Svane Ordrupvej 107 Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er vi ikke bange for at blive smittet med corona, spørger Holger Hagelberg. Jo, vi er. Eller rettere, jo vi var - i begyndelsen af pandemiet. Over hele kloden får vi hele tider nye gyseinformationer fra politikere, og det er blevet pæreklart, at de er melodrama-entusiaster, der gætter sig frem.

Ser vi døde mænd liggende på Strandvejen, svimle kvinder der falder pladask på gulvet i S-Togene?

Nej, vel?

Med andre ord er Covid19 en ganske almindelig epidemi.

Tom Hanks, Prince Charles, Boris Johnson, og Greta Thunberg er blandt dem, der har lidt af Wuhan-virussen, og efter en halv snes dage i isolation, var de raske igen (med yderligere immunitet). Er vi ikke bange for at blive smittet med corona? Nej, Holger Hagelberg, ikke længere.

Tilbyd de ældre, og dem med svage immunsystemer, karantæne, og sæt resten af befolkningen fri. Nu kommer der (uha) en ny bølge af Covid19 - mærkelig nok efter USA's demokrater og resten af Vestens "drama queen"-ledere bekvemt bestemte i maj, at kæmpestore menneskemængder pludselig var OK, bare det handler om at protestere mod racisme.

Der er en teori om, at grunden bag begge disse massehysterier er, at demokraterne sammen med moder Mette og resten af de vestlige ledere har bestemt, at almindelige folk i USA og over hele kloden skal acceptere økonomisk nedgang, konkurs og opofrelse samt optøjer og hærværk i et forsøg på at få Donald Trump til at lide nederlag i november.

I det tilfælde vil jeg fremsætte en ekstraordinær hypotese: som borger, der aldrig er blevet spurgt, om jeg var enig med denne (listende) politik af kaos og fattigdomsskabelse, foreslår jeg, at demokratiske politikere i USA og statsledere i Europa samt i fjernere lande ikke kun kan være lige så ringe som Trump, de kan måske være langt værre.

relaterede artikler

Status på corona i Gentofte 12. august 2020 kl. 11:10