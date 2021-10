Foto: Jens Wollesen

DEBAT: Er Gentofte parat til fædrebarsel?

DEBAT: Er Gentofte parat til fædrebarsel?

Villabyerne - 26. oktober 2021 kl. 07:56 Af Jesper Lohse, kandidat til kommunalvalget for Kristendemokraterne, Sauntesvej 40, Gentofte

Det gode liv og frie valg er baseret på lige muligheder, og om vi ønsker det eller ej, kommer der længere fædrebarsel i 2022. Det er for længst besluttet af EU, og de nordiske erfaringer viser at det afholdes, når først far og mor vænner sig til den nye fælles familiesituation.

Snart står vi i Gentofte med et nyt babyboom og vil se flere fædre rende rundt med barnevogne og mødes i kommunens hyggelige parker og aktivitetssteder.

Det skal nok blive morsomt at opleve.

Vi har i Gentofte om nogen dygtige og højtuddannede kvinder, som herved vil opleve flere muligheder i arbejdslivet. Børns sundhed kan også i dag måles på tilknytningen til både far og mor i livet, hvilket er positivt. Samtidig vil far opleve mere kærlighed og anerkendelse i familielivet.

Vi skal naturligvis have respekt for den biologiske faktor, at mor bærer barnet, føder og ammer, hvilket vi normalt sikrer i Danmark med verdens længste og bedste barselsordninger. For barnet giver to omsorgspersoner som helhed mere overskud og kvalitetstid, mere omsorg og kærlighed samt mindre stress samlet set, hvilket jo alt sammen er positivt. Selvom der naturligvis ingen regel er uden undtagelser, hvorfor der skal sikres et så frit valg og en så fleksibel barsel som muligt for familien.

Spørgsmålet er dog, om Gentofte Kommune er parat til det nye fædre-babyboom?

For bliver alle de kommunale skrivelser sendt til både far og mor? Er vi klar med information til fædrene og familierne? Har vi familiegrupper, som både har mødre- og fædretilbud? Er sundhedsplejen uddannet til at håndtere det fælles forældreskab, så det bliver en tryg oplevelse for alle? Og hvad sker der, hvis far og mor ikke bor sammen, men på hver sin side af kommunegrænsen?

Det er nok nogle af de debatter, vi skal til at tage hul på i Gentofte og i familierne med rettidig omhu frem mod 2022.