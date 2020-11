Debatten om Charlottenlund Travbanes eventuelle fremtid som andet end en travbane fortsætter. Også selv om Det Danske Travselskab, som ejer travbanen, på ingen måde har besluttet sig for fremtiden endnu. Arkivfoto

DEBAT: En vision for travbaneområdet

Villabyerne - 18. november 2020 kl. 18:30 Af Af Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte Kontakt redaktionen

Kommer Gentofte Kommune i en situation, hvor der skal udarbejdes en lokalplan for travbaneområdet med hensyn til fremtidens brug, håber jeg, at kommunen tænker nyt og ikke "bare" bygger villaer for en særlig gruppe borgere i kommunen.

Jeg ønsker, at Gentofte Kommune skal være en bæredygtig kommune, hvor mennesker med forskellige sociale livssituationer lever sammen på kryds og tværs, som er helt i tråd med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Som formand for et alment boligselskab kan jeg da oplyse, at de almene boliger ønsker at understøtte borgernes skiftende familiemønstre og livssituationer og indgår gerne i diskussioner om fremtidens brug af området, som vi har en smule erfaring med - blandt andet nybyggeriet Mosevang på Palle Simonsens Vej i Vangede.

Det vil efter min mening være naturligt, at der etableres et varieret boligområde med varierede boligstørrelser, hvor man blander forskellige ejerformer, feks. ejerboliger, almene boliger, andelsboliger, for at skabe plads til, at håndværkerfamilien, sygeplejersken, lægen, seniorer, pensionisten bor sammen i det samme boligområde, og hvor der etableres fællesfaciliteter for alle beboerne i området.

Man kunne forestille sig et fællesskab for seniorer blandet med ungdomsboliger, almene boliger for børnefamilien og den enlige - der flytter fra en stor villa og ikke længere ønsker at bo alene, men gerne vil indgå i et socialt fællesskab - og ejerboliger, som ønsker et fællesskab med forskellige mennesker og med forskellige sociale baggrunde. De findes sikkert også i Gentofte Kommune.

Derfor mener jeg, der bør vælges en samlet løsning for travbaneområdet, hvor lokalplanen afsætter mulighed for, at der kan bygges 25 procent almene boliger og hvor kommunen f.eks. får en anvisningsret på 35 procent af de almene boliger.

Med en sådan løsning vil Gentofte Kommune vise omverdenen, at vi tænker i nye boligløsninger med en blandet beboersammensætning beliggende i den grønne kommune.

Hvor der er en vilje, er der en vej.

