DEBAT: En ordentlig snak

I SF synes vi, det er en dårlig idé, at de ansatte i hjemmeplejen skal have karakterer i form af stjerner fra de borgere, de hjælper. Dette har Helene Brochmann fra SF skrevet om her i avisen (10. februar).

Det er klart, at man indimellem kan være utilfreds med sin hjemmepleje, og det kan have mange grunde - ofte at der er for lidt af den. Måske er der ikke tid til både en rolig snak og en gulvvask, og man kommer til at mangle en af delene. Og det er ikke hjemmehjælperens fejl. Det kan også dreje sig om andre ting.