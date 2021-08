Advokaten Jan Leth Christensen har fået Bjarke Engels' tegnestue BIG til at tegne et hus på Sigridsvej i Hellerup. Foto: Per Heegaard

DEBAT: En ode til omstridt advokats hus

Der sidder en mand i en kvist han har besluttet at være trist også han har vue over Øresund Når han ser stik syd er nu dukket op en anmassende klods fra husets top den påvirker ham som en torn i øjet hvor er det let at forstå hvis han virker misfornøjet

At forsvare hvad man mener er ens ret

er for alle og enhver en alvorlig sag

på stranden er to skilte kommet for dag

hermed forbydes fast ophold med mere

et kamera vil holde det hele i hævd

man kan håbe på der ikke kommer flere

for enhver har lov at tænke sit

og stadig kan man kikke bredt og vidt