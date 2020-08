Gentofte Kinos direktør, Sune Lind Thomsen, får fuld støtte fra Folketingets tidligere formand i, at biograferne er en væsentlig del af det danske kulturliv. Arkivfoto

DEBAT: En ministers manglende fornemmelse for kultur rammer Gentofte

Villabyerne - 21. august 2020 kl. 09:14 Af Pia Kjærsgaard (DF), folketingsmedlem og Gentofte-borger Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Gentofte har Sune Lind Thomsen kæmpet en hård kamp for at holde sin biograf oven vande i forbindelse med forårets nedlukning af samfundet. På den baggrund er det kun forståeligt, at det gør ham trist at få at vide, at biografer ifølge kulturminister Joy Mogensen ikke har noget med kultur at gøre. Ministeren har tilsyneladende slet ingen sans for, hvor vigtig en biograf kan være i et lokalsamfund - både som kulturformidler og samlingssted.

Måske bør Joy Mogensen omsider tage Roskilde-brillerne af og kigge ud over hele landet. Det er korrekt, at der i Roskilde, hvor ministeren tidligere var borgmester, kun findes en megabiograf i et indkøbscenter, men sådan er det ikke rundt omkring i de mindre samfund i landet. Her i Gentofte udgør biografen en vigtig kulturfaktor, og det samme gør sig gældende i en by som Rødding i Sønderjylland, hvor et stort lokalt opland nyder godt af biografen.

Biografernes situation er mange steder desperat, og der er behov for, at nogle indsigtsfulde mennesker belærer kulturministeren om den rolle biograferne spiller i mange lokalsamfund, inden det er for sent. Hvad det måske desværre allerede er.