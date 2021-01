Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En kulsort hemmelighed vedrørende "hastighedsgrænsen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En kulsort hemmelighed vedrørende "hastighedsgrænsen"

Villabyerne - 24. januar 2021 kl. 19:10 Af Erik Svane, Ordrupvej 107 Charlottenlund Kontakt redaktionen

For nylig har hundredevis af bilister fået bøder samt klip i kørekortet som følge af såkaldte fartfælder.

Er der ingen betjente blandt Nordsjællands Politi, som læser Villabyerne? I efteråret var der debat om hensynsløs kørsel på Ordrupvej. Hvorfor i alverden sætter politiet så ikke en fartkontrol i Ordrup? Det kunne da ikke være fordi, der er flere penge at hente ved Nybrovej eller Lyngbyvej, vel?

Men hvordan kan det overhovedet være, at Danmark er plaget med så mange "fartsyndere" med "dårlig opførsel"?

Fartdjævlene især inden for byens grænser skal selvfølgelig standses, men de ægte vanvidsbilister er faktisk meget få.

Der er nemlig en kulsort hemmelighed vedrørende "motorbøller". Det er, at hastighedsgrænsen burde faktisk hedde langsomhedsgrænsen, idet de allerfleste folk bliver som regel ikke standset for at køre "for stærkt", men for ikke at køre langsomt nok ifølge en lidt tilfældig regel indført for snart et halvt århundrede siden og som næppe er blevet opdateret meget med årtiernes fremskridt (prøv at sammenligne en smartphone med en telefon fra 1973).

Denne skammelige hemmelighed er netop, at loven sigter altså ikke ægte fartdjævle, men tværtimod hæderlige bilister. For når man kører bil, er det mest ansvarlige at kigge på vejen og være opmærksom på bevægelser (tegn på liv) og ikke at besigtige instrumentbrættet eller se efter faste genstande som vejskilte.

Det er heller ikke farten, man skal koncentrere sig om, men at prøve at holde så godt som muligt afstand til andre vogne.

Og her er det, at vi finder frem til sandheden om langsomhedsgrænsen: Den giver mening, hvis man indrømmer, at den eksisterer ikke hovedsageligt for sikkerhedens skyld, men for pengenes skyld.

Faktisk viser det sig, at hele systemet er baseret på at fange og straffe de mest sikkerhedsbevidste af alle bilister, og især snuppe deres indtægter for at gøre, hvad der kommer naturligt, når de ser sig for.

