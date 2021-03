Læserbrevskribenten glæder sig til at se, om der kommer en anden ledelsesstil under Gentoftes nye borgmester, Michael Fenger.

DEBAT: En hilsen til borgmesteren

Villabyerne - 01. marts 2021 kl. 13:35 Af Søren Jespersen, Sølystvej 10, Klampenborg Kontakt redaktionen

Kære Michael Fenger. Et stort til lykke med din udnævnelse til borgmester for Gentofte Kommune. Det bliver interessant at se, om der kommer en anderledes ledelsesstil i kommunen end, hvad man har oplevet med Hans Toft.

Jeg er også spændt på, hvordan kommunalvalget vil forløbe, og om du vil kunne skabe et så stort flertal, som de Konservative har nu. Mon der bliver kamp om opstillingspladserne internt i de Konservative? Og hvordan vil borgerne opleve det?

Jeg ved jo, at du allerede har allierede hos Socialdemokraterne, SF, Radikale og Venstre, som I har indgået budgetforlig med ind over valget og gældende for næste år med. Vil du fortsætte de forenede Konservatives nye lokale stil med skattestigninger og ubekendte besparelser på 40 millioner?

Eller vil du være åben om, hvor der skal spares i Gentofte Kommune på grund af udligningsreformen? Morten Løkkegaard (V) og Søren Heisel (S) har allerede været på banen for at profilere deres partier, men hvad med de Radikale og SF? Vil du fortsat kunne regne med en massiv støtte, hvor de fire partier bakker op om alt, hvad der kommer fra de Konservative?

Eller tror du, de vil begynde at give dig kamp til stregen? Under alle omstændigheder, Michael - jeg glæder mig til at se dig som borgmesterkandidat for de Konservative ved det kommende kommunalvalg, og jeg håber, du kan blande de politiske bolsjer bedre, end de har været de sidste mange år, mens Hans Toft var anfører.

