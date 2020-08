Et læserbrev om vejnavne i kommunen har sat en heftig polemik i gang, fortæller en læser om.

DEBAT: En herlig polemik

Villabyerne - 08. august 2020 kl. 09:00 Af Jørgen Kirkegaard, Duntzfelts Allé 31, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et stilfærdigt læserbrev for nogle uger siden i Villabyerne har jeg åbenbart startet en omfattende polemik om kommunens vejnavne, med indlæg fra Pia Kjærsgaard, borgmesteren og flere andre. Jeg må have ramt ved et ømt punkt.

Fru Kjærsgaard kalder mig hysterisk og mener, at jeg vil slette alle mulige vejnavne. Hun opstiller helt tydeligt en stråmand, som hun så argumenterer imod. Det fører naturligvis kun til det rene vås. Det er en metode, som man kun kender alt for godt i Christiansborg-politik.

Jeg foreslår stilfærdigt, at man tænker sig om og måske skriver et par forsonende linjer på kommunens hjemmeside om, at man er bevidst om, at nogle af vores vejnavne er temmelig belastede og at man dermed viser sin gode vilje og forståelse.

Og dermed også viser respekt for de mennesker, som stadig må lide under disse gamle opfattelser af, hvad der er værdifuldt. Men at man i øvrigt ikke vil ændre på navnene af forskellige grunde. Erik Svanes indlæg er mere funderet i god historie, men han tager ikke rigtig stilling til vejnavnene.

Jeg kan ikke undlade at nævne, at jeg i 37 år har undervist i faget historie på et gymnasium, og at fru Kjærsgaard og hr. Svane ikke kan lære mig så meget i den henseende.

Jeg fastholder, at vi i kommunen har et problem med disse belastede vejnavne, men jeg vil gerne overlade det til en fremtidig generation at træffe beslutning om, hvad vi skal gøre ved det.

Og jeg vil fastholde, at jeg ikke er så begejstret for at bo på Duntzfelts Allé.

Jeg ville meget hellere bo på Mandela Allé. Hitler, Stalin og Lenin er jo allerede slettet af ganske tilsvarende navne.