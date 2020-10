Foto: ANDREA MORGANTI/ueuaphoto - stock.adobe.com

DEBAT: En grøn kommune skal beskyttes, ja

Villabyerne - 12. oktober 2020 kl. 11:00 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3. sal, Hellerup Kontakt redaktionen

I en tid med så mange kedelige nyheder om klima, forurening og nedgang i biodiversitet er det vel nok dejligt at få en god nyhed. Der ovenikøbet har med vores egen kommune at gøre.

At der findes et udvalg i kommunen, der hedder 'Det grønne Gentofte', anede jeg ikke. Det er jo i sig selv en god nyhed. At dette udvalg arbejder for at bevare vores kommunes grønne præg er jo herligt.

Vores kommune har jo virkeligt et unikt grønt præg. Der er mange gamle villakvarterer med smukke store gamle villaer og dertil hørende haver. I disse haver har træerne fået lov til at vokse sig meget store og ligner nærmest helt skovtræer.

Jeg bor i Hellerup, og her er dette billede meget karakteristisk. Også at vi f.eks. har mange høje fyrretræer. Godt for insekter og dermed for fuglene.

Jeg har selvfølgelig også oplevet det triste skift, når de gamle villaer sælges, og det gør de i rimeligt stort omfang i disse år, hvor der finder et generationsskifte sted.

Så sker der desværre ofte det, at haverne bliver raserede for hyggelige buske og hække og i stedet plantes der kedelige stedsegrønne vækster. Der bliver også lagt mange sten, hvor der før var grønt.

Haverne bliver meget kliniske og triste at se på. Men det værste er, at insekterne og fuglene forsvinder. Og ikke et pindsvin kan finde ly og næring i sådanne haver.

Jeg synes, at det er al ære værd, at vores kommunalpolitikere har nedsat et udvalg, der har til opgave at finde ud af, hvordan vi kan bevare de unikke haver og hække og forhåbentligt frede flere af de store bevaringsværdige træer.

Jeg opfordrer hermed til en stor opbakning fra mine medborgere. Næste skridt måtte gerne være at nedlægge forbud mod brug af gift i haver og offentlige grønne områder.