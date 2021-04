Der er stort potentiale for at lede flere unge studenter i retning af erhvervsuddannelserne, skriver Kenneth Aaby Sachse i et debatindlæg. Pressefoto

DEBAT: En erhvervsuddannelse kan være fremtiden for mange studenter i Gentofte

Mens virksomhederne utålmodigt står og tripper efter at få flere medarbejdere med en erhvervsuddannelse, så håber jeg, at de mange unge, som ikke bruger deres studentereksamen til at læse videre, vil overveje erhvervsuddannelserne. Tallene viser i hvert fald, at der er et stort potentiale for at lede flere unge studenter i retning af erhvervsuddannelserne.