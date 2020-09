Det var i sidste uges udgave af Villabyerne, at Socialpolitisk Forums idé om en borgerrådgiver fik en ublid medfart af to konservative udvalgsformænd.

DEBAT: En borgerrådgiver skal finde vej i det kommunale bureaukrati

Villabyerne - 11. september 2020 kl. 17:38 Af Kim Tverskov, Merianvej 26, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Bente Frimodt-Møller (K) og formand for Børneudvalget Michael Fenger (K) afviser - tilsyneladende uden grundige overvejelser - et forslag fra Socialpolitisk Forum om, at kommunen skal oprette en stilling som borgerrådgiver.

Michael Fenger mener, at det er et overflødigt "bureaukrati", da man i forvaltningerne har kompetente chefer, der kan tage sig af dårlig sagsbehandling. Ja, naturligvis skal de det. Men hele pointen i at få en borgerrådgiver er, at ansatte og chefer dermed får en uafhængig, juridisk og kompetent person, der kan give dem et reelt modspil og som er i stand til - på borgernes vegne - at hjælpe dem med at finde vej igennem - ja, netop ... det kommunale bureaukrati...

Borgerrådgiverens opgave er - set ud fra borgerens synsvinkel - at undersøge om borgeren bliver inddraget og hørt og om sagsbehandlingen er i orden. Rådgiveren skal bl.a. hjælpe borgere med at forstå et brev eller en afgørelse og se på klager over sagsbehandlingen. I 2019 fik borgerrådgiveren i Gladsaxe 469 henvendelser om hjælp fra borgere.

Michael Fengers snak om bureaukrati er et forsøg på at få os til at tale om noget andet end de reelle problemer. Han udtalte sidste år til Villabyerne, at det ikke er tilfredsstillende, at kommunen taber flere sager, end man vinder i Ankestyrelsen. Han pegede dengang på personaleproblemer, mangel på uddannede sagsbehandlere og på, at kommunen har for få ansatte. Borgere må ofte vente op til tre år på behandling af deres klagesager! Hvem snakker om bureaukrati?

Bente Frimodt-Møller mener, at man tidligere har afvist forslag fra Enhedslisten om en borgerrådgiver. Men Enhedslisten har ikke stillet forslag om en borgerrådgiver, men om en borgerombudsmand.

Forskellen er, at en ombudsmand i højere grad er en klageinstans, mens en borgerrådgiver skal fungere som mediator, der skal udvikle det gode samarbejde og komme med konkrete bud på, hvordan man kvalitetssikrer sagsbehandlingen.

