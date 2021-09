DEBAT: En boligejers mareridt

Projektet fordobler forretningens areal, som herefter strækker sig fra Ermelundsvej via Brogårdsvej og ned ad Søtoften. Bebyggelsen finansieres ved, at der oven på forretningen bygges 17 rækkehuse i to etager og i to rækker, som bevirker, at min ejendom risikerer at blive omkranset af mindst 11 meter højt byggeri beliggende få meter fra skel med indkig fra vinduer i 2. sals højde.