DEBAT: En ærlig finder - en hjælpsom dame

En eftermiddag i februar på parkeringspladsen ved Netto på Lyngbyvej/Tuborgvej opdagede hverken min mand eller jeg, at min mands vielsesring røg af fingeren, da han børstede noget snavs af sit ærme, inden han gik over parkeringspladsen og satte sig ind i bilen, hvor jeg sad parat til at køre.