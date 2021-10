Rengøringen er ikke god nok på skolerne i Gentofte Kommune, lyder kritikken. Foto: THOMAS OLSEN

DEBAT: Elever møder ind til stinkende toiletter

Villabyerne - 26. oktober 2021 kl. 08:29 Af Ane Palsberg, skolebestyrelsesformand på Bakkegårdsskolen i Gentofte, og Marie Brixtofte, psykolog og økonom, begge kandidater til KV21 for Radi Kontakt redaktionen

I Gentofte Kommune har vi alt for længe haft et problem med hygiejnen på vores skoler.

Mange elever møder ind til stinkende toiletter allerede fra morgenstunden. Lærere joker med, at de har set den samme plet på gulvet i klasselokalet i flere måneder - men at den aldrig vaskes væk af rengøringen. Som mødre har vi selv været der - og lugtet de fæle toiletter på skolen. Og mens vi lettede smutter videre på arbejde til pæne og rene toiletter, efterlader vi børnene til en stinkende oplevelse.

Radikale Venstre vil arbejde for, at alle skolerne i Gentofte Kommune får tilbudt et serviceeftersyn af skolernes fysiske rammer. Vi skal have særligt fokus på skolebygningernes tilstand og ikke mindst de sanitære forhold for eleverne.

Vi vil sikre, at rengøringsjobbet gives til firmaer, som gør ordentligt rent og oftere rent - og sørge for at de øjeblikkeligt skiftes ud, såfremt de ikke lever op til kontrakten og de aftalte standarder.

Det må ikke være sådan, at elever fravælger skolens toiletter på grund af uhumske forhold. Og vi skal ikke have elever, som føler, at de er nødt til at holde sig hele dagen.

Vi vil arbejde for, at vi får indført et serviceeftersyn, som både indeholder undersøgelsen af, hvad der er galt, og hvad der mangler.

Herudover skal der sammen med serviceeftersynet også være en fælles pulje af penge til skolerne, så det er muligt at udbedre de problemer, som serviceeftersynet finder.