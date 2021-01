Gymnasieelever har ikke haft en fair chance for at få læring under lockdown, så eksamenerne bør aflyses, mener Alexander Tallbacka.

DEBAT: Eksamenerne SKAL aflyses - her er hvorfor

Det er urimeligt, at Undervisningsministeriet ikke har aflyst de kommende eksamener for skoleelever landet over endnu. Alle eksamener skal aflyses sommeren 2021, da vi unge ikke har haft en fair chance for at få læringen på en ideel måde. Vi unge har over det seneste år kun været i skole 60 procent af tiden, hvilket vil sige, vi har misset 40 procent fysisk undervisning inden for det seneste år.