Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative Kirsten Kierkegaard mener, man bør droppe planerne om et byggeri ved Kildeskovshallen. Privatfoto

DEBAT: Drop byggeriet ved Kildeskovshallen- og tænk langsigtet

Villabyerne - 19. oktober 2021 kl. 14:46 Af Kirsten Kierkegaard, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for K, Kildeskovsvej 45, Gentofte Kontakt redaktionen

Kære nuværende og kommende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Jeg skriver til jer, fordi jeg håber, I vil genoverveje planerne om at placere et 25 meters svømmebassin på den lille, grønne oase ved indgangen til Kildeskovshallen fra Adolphsvej.

Det projekt, der er på bordet, er en kortsigtet lappeløsning. Et 25 meters bassin - som er det muliges kunst på arealet i stedet for det oprindeligt planlagte 50 meters bassin - dækker ikke behovet for yderligere svømmekapacitet.

Byggeriet vil række helt ud til kanten af grunden og smadre naturværdierne på arealet. Der bliver intet tilbage af græsplænen, og træbevoksningen, herunder syv markante, gamle egetræer ved stengærdet ud mod Adolphsvej, må lade livet. Der er i forvejen for få parkeringspladser rundt om Kildeskovshallen. Da der ikke er taget højde for dette i projektet, bliver parkeringsproblemet endnu værre, end det allerede er. Og selvfølgelig vil det robuste byggeri være til stor gene for hele det omliggende kvarter.

Den langsigtede løsning er opførelse af et 50 meters basin i Gentofte Sportspark. At der så bliver lidt mindre plads til nogle sportsaktiviteter, rettet mod mere specifikke interessegrupper., kan muligvis ikke afvises. Men der er som bekendt noget, der er "nice to have" og noget, der er "need to have".

Danmark har over 8.000 kilometer kystlinje, og vi skal have tilstrækkelig kapacitet til, at alle børn kan lære at svømme uden at blive forhindret eller forsinket af alenlange ventelister. Hertil er et 25 meters bassin ikke tilstrækkeligt.

En ny svømmehal i Sportsparken vil være en stor gevinst for alle Gentofte-borgere både øst og vest for Lyngbyvejen. Det siger sig selv.

Det er mit inderlige ønske, at I tænker jer om en ekstra gang og vælger den løsning, der er til størst mulig gavn for Gentoftes borgere.