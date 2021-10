Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Dramatisk årelang nedgang i vandtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Dramatisk årelang nedgang i vandtid

Villabyerne - 24. oktober 2021 kl. 12:56 Af Jørn og Anita Mayntzhusen, Adolphsvej 24, stuen, Gentofte

Kommunalbestyrelsen overvejer for tiden at udvide Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin til 120 millioner kroner. De nye bassiner er tænkt at skulle ligge i forlængelse af det eksisterende 50 meter bassin, som i forbindelse med udbygningen skal renoveres. Byggeperioden er pt. skønnet til at tage halvandet år, men erfaringerne fra bygning og renovering af svømmehaller landet rundt viser, at man ofte skal lægge 50 eller 100 procent til.

For Gentoftes vedkommende kan man dermed frygte en dramatisk årelang nedgang i vandkapacitet, når der kun er et 25 meters bassin og et udspringsbassin til rådighed. Dette vil utvivlsomt gå ud over både klubber, offentligheden og skolesvøm. Skolesvøm, som i forvejen er skåret ind til benet.

Samtidig vil adgangen til Kildeskovshallen være stærkt udfordret, når byggemateriel, lastbiler, kraner og andet skal klemmes ind på alt for lidt plads i flere år.

Ved at bygge ved Gentofte Sportspark kan man helt undgå nedgangen i vandtid og dermed sikre, at klubber, offentligheden og skoleeleverne fortsat har adgang til vand i hele byggeperioden.

Den tiltænkte udvidelse ved Kildeskovshallen til 120 millioner kroner udvider kun kapaciteten med 48 procent. Dette dækker ikke kommunens langsigtede behov, og det fjerner ikke svømmeklubbens venteliste. For 160 millioner kroner kan man få et 50 meter bassin, et varmtvandsbassin og et undervisningsbassin, hvilket udvider kommunens kapacitet med mere end 100 procent og sikrer Gentoftes borgere adgang til vand i lang tid fremover.

En eventuel overskydende kapacitet kan sælges til de omkringliggende kommuners skolesvøm og/eller borgere, hvilket genererer øgede indtægter. Driftsudgifterne ved løsningen med at bygge ved Gentofte Sportspark er lavere end den tiltænkte udvidelse ved Kildeskovshallen. Det er derfor oplagt at udbygge Gentofte Kommunes vandkapacitet ved Gentofte Sportspark.