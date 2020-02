"Milliarderne fosser ud af Gentofte-borgernes lommer, mens andre kommuner kan sidde og smæske sig og fise den af. Der må gøres op med den tilbagevendende 'På-røven-reform'," skriver Colette Brix. Pressefoto

DEBAT: Det store udligningstyveri

Villabyerne - 05. februar 2020 kl. 17:52 Af formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning

DEBAT Så starter det store udligningstyveri og uddelingen af Gentoftes borgeres penge. Nu skal de rige i Gentofte ribbes så meget som overhovedet muligt i udligningsvanviddet, for i Gentofte flyder guldet og mælken og honningen i alle gaderne, og de tjener alt for meget, de drikker champagne til morgenmad, de lever alt for længe, de har for store pensioner, de dør for sent og kører i alt for dyre biler, og de rejser og efterlader en sviner af CO2.

Vi er rigtig mange borgere i Gentofte, der er trætte af at blive hængt ud og blive kørt igennem hele det politiske ævl og at blive udstillet som nogle rige svin. Det skubber kun misundelsen, og ævlet bliver ikke bedre af ustandselig at blive gentaget. Helt ærligt, hvad bilder de politikere sig ind? De glemmer fuldstændig i deres floromvundne omfordelingssnak at fortælle, at i Gentofte betaler de også regningen. 3,3 milliarder kroner betales i forvejen. Gentofte er ikke en øde ø, og i Gentofte er det trængt ind, at på Lolland er de på "røven", og de skal have et løft, men vi siger nej til at være Danmarks malkeko nr. 1.

Og au pairer har været et sturt sturt nummer i debatten og misbrugt som rambuk til at få ram på alle i Gentofte. Gentofte mangler også ældreboliger, vi mangler også boliger til de unge, som de kan betale for, vi har også mange nedslidte veje, vi har også knækkede brosten, vores lokale forretninger kæmper også kampen for at overleve, pengene vælter ikke bare ind i kasserne, der bliver kæmpet fuldstændig som lokale forretninger gør rundt om i hele Danmark.

I Gentofte Kommune bor der rigtig mange helt "almindelige" borgere, og vi har lige som i Gedser, Guldborgsund og Gram også velstillede borgere. Det er jo bare super, de skæpper godt i kasserne. Men vi ønsker ikke at betale til dårligt drevne kommuner, der er på konstant bistand.

Milliarderne fosser ud af Gentofte-borgernes lommer, mens andre kommuner kan sidde og smæske sig og fise den af. Der må gøres op med den tilbagevendende 'På-røven-reform'.

