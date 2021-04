Gentofte Kommunes beslutning om at gøre grønne hække til et lovkrav møder kritik. Modelfoto: Adobe Stock

DEBAT: Det grønne Gentofte

Det er en plet på en ellers fortjenstfuld indsats, når borgmesteren på vej ud ad døren efter næsten 28 år i en magtdemonstration gennemtrumfer en lokalplan, der forbyder faste hegn og mure mod vej (fortov) med den begrundelse, at kommunen skal fremstå med et grønt udtryk.

Borgerinddragelsen manifesterer sig ved, at 2/3 af høringssvarerene var negative og at der ikke blev afholdt borgermøder. Corona - jo, jo, men grønne hække kan aldrig blive en hastesag.

Kommunen gør ikke noget, så jeg gætter på, at regeloverholdelse, som det er tilfældet med bekæmpelse af høj hastighed og ulovlig parkering, er et fælles anliggende.

Mens vi forøger at møve os forbi, vil de kommende grønne blade for en kort tid dække over et plankeværk i råd og årelangt forfald.