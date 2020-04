DEBAT: Det forsømte forår

Og titlen kan i ret mange sammenhænge danne udgangspunkt for en uddannelsesmæssig vinkling på det forår, vi alle oplever netop nu.

Hans Scherfig skrev for mange år siden romanen 'Det forsømte forår', der flere år efter udgivelsen dannede udgangspunkt for en fremragende film med Frits Helmuth som ond overlærer.

Blandt andet gymnasieelever, der nu må se deres gennemsnit ved de aflyste eksamener erstattet med årsprøvekarakterer.

Et dataudtræk med oplysninger om karakterfordelinger fra Børne-og Undervisningsministeriet, som jeg venligst har fået stillet til rådighed, viser, at der er en historisk set markant generel forskel på disse to karakterer på landsplan - en forskel som også slår igennem på det kommunale niveau.

Forskellen ytrer sig ved, at eksamenkaraktererne er højere end års/standpunktskarakterer! Men særligt ét gymnasium i Gentofte skiller sig ud fra dette billede, med et markant højere gennemsnit på eksamenskaraktererne i forhold til årskaraktererne i tidligere år.