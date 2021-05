DEBAT: Det evige sus fra Vesterhavet

Den mest effektive støjbegrænser er en reduceret fartbegrænsning. Dels begrænses støjen; men antallet af ulykker begrænses også. I indadgående retning bør fartgrænsen nedsættes til 90 km/t allerede ved Lundtofte/DTU, og inden Klampenborgvej nedsættes til 70 km/t helt frem til Tuborgvej. Alt, alt for mange bilister ignorerer i dag de angivne 90 km/t, og alt for ofte opstår der farlige situationer mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej, hvor der skiftes baner i høj fart.

For nogle uger siden, var der et større alvorligt trafikuheld ved sammenfletningen. Dette kunne formentligt have været undgået med reduceret fart. Flere bilister respekterer ikke fartbegrænsningen på 80 km/t mellem Jægersborgvej og Ikea. Tilkørslen fra Jægersborgvej giver ofte farlige situationer for bilister på motorvejen, der skifter bane eller pludselige opbremsninger. Det vil måske tage et ekstra minut at komme til Hans Knudsens Plads, men til gengæld vil trafikken glide mere smidigt. Fartbegrænsningerne bør så være de samme i udadgående retning fra Tuborgvej til DTU/Lundtofte.

Vejdirektoratet har forsøgt sig med støjbegrænsende asfalt, men det har heller ikke reduceret støjen betragteligt. For alle der bor på østsiden af motorvejen høres det konstante sus fra Vesterhavet i forskellige stormstyrker. For år tilbage blev der etableret nye støjskærme mellem Tuborgvej og Kildegårdsplads. Desværre har man på flere delstrækninger valgt ikke at opsætte støjskærme. Bl.a. på strækningen ved motorvejstilkørslen efter Tuborgvej til B1903's klubhus. Det har medført, at den støj, der var før opsætning af støjskærme på vestsiden mellem Tuborgvej og Dyssegårdsvej, nu er blevet kraftigt forøget. Støjen fra bilerne reflekteres fra de hårde glas/plastskærme. Nu kan massiv støj høres langt hen på den anden side af Bernstorffsvejen. Det samme gør sig gældende fra Kildegårds plads og langs Gentofte sø.