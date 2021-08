Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er tid til at tænke nyt og til at slippe skolen fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er tid til at tænke nyt og til at slippe skolen fri

Villabyerne - 21. august 2021 kl. 14:27 Af Marie Brixtofte, økonom og psykolog, kandidat for Radikale Venstre, Hellerupvej 82, Hellerup Kontakt redaktionen

Der er en grund til, at vi i Radikale Venstre er socialliberale med tryk på det sociale og liberale. Sociale, fordi vi tror på lige muligheder for alle. Liberale, fordi vi tror på frihed. Frihed til at kunne leve sit liv, som man ønsker, selvfølgelig inden for lovens rammer og uden at skade andre.

Som psykolog oplever jeg gang på gang den mistrivsel, der opstår både hos voksne og børn, når de ikke får opfyldt de tre fundamentale psykologiske behov. Behovet for at føle sig kompetent, behovet for at høre til og behovet for frihed og selvbestemmelse.

Derudover findes der ikke fejl - kun læring. Vi har lært, at skolereformen var fejlslagen og indrømmer det gerne, selvom vi var med til at lave den. Hensigten med reformen var god, men gode hensigter er ikke altid nok.

Derfor har Radikale Venstre lanceret et stort og nytænkende udspil om skolen - som gør op med noget helt fundamentalt: At skolen hverken kan eller bør detailstyres fra Christiansborg.

I dag forlader hvert sjette barn folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne, hvert fjerde barn i 8. klasse er ensom, og i 9. klasse har hver fjerde elev enten gjort eller forsøgt at gøre skade på sig selv.

Det er simpelthen ikke godt nok. Som psykolog vil jeg ikke acceptere disse tal, og som økonom kan jeg ikke også lade være med at tænke på, hvor dyrt dette er for vores samfund.

Udspillet indeholder børneløfter - som næsten burde give sig selv. At alle børn skal trives i en tryg og fri barndom, og at alle børn skal lære at skrive, læse og regne. Gennem børneløfterne giver vi nemlig børnene lige muligheder for at bryde den sociale arv, og på den måde giver vi alle børn friheden og selvbestemmelsen til at forme deres eget liv. Det er tid til at tænke nyt og til at slippe skolen fri.