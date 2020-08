Andreas Weidinger mener, det er nemt at følge med i kommunalpolitik i Gentofte. Arkivfoto

DEBAT: Det er let at følge med i lokalpolitik

I seneste uges udgave af Villabyerne kunne man i en kritik af Morten Løkkegaards udtalelser til Villabyerne læse, at skribenten mener, at der generelt er en lukket kultur i kommunalbestyrelsens arbejde.

Det mener jeg, ikke kunne være mere forkert. Min oplevelse som kommunalbestyrelsesmedlem er, at der er en livlig debat om de lokalpolitiske sager i vores skønne Gentofte.

Villabyerne interviewer mig fra tid til anden om for eksempel mit arbejde med unges sundhed og trivsel og flere andre vigtige sager.

Vi har også opgaveudvalg, hvor ti borgere og fem politikere arbejder sammen om løsninger på alt fra unges sundhed og trivsel, en bedre æl­drepleje, et grønt Gentofte og meget andet. Det er en åben model, som hele landet forsøger at efterligne pt.

Dertil kommer også, at både borgmesteren og jeg har Facebook-sider med +3000-følgere, hvor vi løbende fortæller om arbejdet i kommunalbestyrelsen. Det samme gør mange andre af mine kollegaer.

Derfor kan jeg ikke genkende billedet af, at lokalpolitik skulle være lukket land.

Tværtimod er det utroligt let at følge med og deltage aktivt i vores lokaldemokrati, så det vil jeg opfordre alle interesserede til at gøre.