Bør Gentoftes socialdemokratiske viceborgmester have en holdning til børnene i Syrien? Det mener Marie Brixtofte.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er i høj grad et kommunalt anliggende, Søren Heisel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er i høj grad et kommunalt anliggende, Søren Heisel

Villabyerne - 28. maj 2021 kl. 12:53 Af Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup Kontakt redaktionen

Kære Søren Heisel. Jeg er ærlig talt en smule overrasket og skuffet over dit svar til Gitte Haslebo (19. maj, red.).

For det første har man som folkevalgt et ansvar og en forpligtelse til at forholde sig til politiske emner, især når det vedrører borgere, som man repræsenterer, herunder syriske flygtninge, som bor i Gentofte Kommune.

At et overvældende flertal i Folketinget mener dette eller hint er ikke et argument for ikke at tage stilling, og selv hvis det var, kunne man jo argumentere for, at et overvældende flertal af europæiske lande mener noget andet end Danmark: nemlig at Syrien stadig ikke er sikkert.

Min veninde bygger skoler til syriske børn i et område tæt på grænsen til Syrien. De vil ikke til Europa, de vil ikke emigrere. De vælger at blive i disse kummerlige og midlertidige lejre, fordi de venter på at tage hjem til Syrien, som de første.

Hun besøgte lejrene i sidste måned og spurgte dem: "Hvorfor tager I ikke hjem?" Alle svarede det samme: "Fordi der ikke er sikkert endnu!"

Og så vil nogen argumentere for, at det er irrelevant, om der er sikkert eller ej, fordi paragraf 7, stk. 3 desværre siger, at der blot skal være tale om forbedrede vilkår. Det er en ordlyd, som har vist sig ikke at give mening, og der har dit parti så mulighed for at samle et flertal og lave den om.

Ellers ender det med at gå ud over vores syriske medborgere, som pt. holder vejret og ikke tør sove om natten, og som lige om lidt kan se frem til et "liv" på et fængselslignende "udrejse"-center, fordi vi ikke samarbejder med det regime, som vi synes de bør rejse hjem til.

Det er i høj grad et kommunalt anliggende, og det ser vi også hos dine gode partifæller fra Ærø, Frederikshavn og Billund m.fl., som ikke bakker op om hjemsendelsespolitikken. Du vælger jo selv, om du vil svare på Gitte Haslebos spørgsmål, men hvis du spurgte mig om et godt råd, ved jeg godt hvad jeg ville svare dig.

Villabyerne har givet Søren Heisel chancen for at give en modreplik til ovenstående. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Redaktionen