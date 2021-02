DEBAT: Der er brug for en uafhængig borgerrådgiver

Over 40 kommuner har allerede sådan en, og lige nu kan man søge staten om tilskud til at ansætte en borgerrådgiver.

En borgerrådgiver er ikke en del af forvaltningen, men en neutral person, man kan søge råd hos, hvis man har brug for hjælp i behandlingen af ens sag, eller måske hjælp til at forstå en afgørelse.

Borgerrådgiveren kan ikke foretage sagsbehandling, men kan hjælpe borgerne med, hvordan man kan gå videre med en sag, hvor borgeren oplever at være blevet dårligt behandlet eller er utilfreds med en afgørelse. Det er ikke altid, man har overskud til at finde ud af det alene.

Især på de sidste områder vil nogen borgere føle det risikabelt at forholde sig kritisk til en sagsbehandler, der har afgørende beslutninger for borgerens liv i sine hænder. Her er det en stærk pointe, at borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen.