DEBAT: Den uforståelige kommunalreform

I Villabyerne 5. august ramte Colette Brix i sit læserbrev om kommunalreformen endnu engang hovedet på sømmet. Reformen betyder, at Gentofte skal hive yderligere 164 millioner kroner op af lommerne. Rudersdal slipper lidt billigere med "kun" 115 millioner kroner.

En af de få jyske kommuner, der også skal betale mere, er Horsens, der igennem mange år har været en meget dynamisk by med vægt på blandt andet kulturtilbud. Til gengæld står de fleste jyske kommuner til at få del i beløbene, blandt andet Vesthimmerland med cirka 90 millioner kroner. Ja, selv Aalborg står til at modtage penge! Hvad de ekstra tilskudsmidler så skal bruges til, står hen i det uvisse. Men det er velkendt, at tilskudsmidler ofte blot øger den offentlige administration.