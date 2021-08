DEBAT: Den kontante frihed er intakt

I Villabyerne bragtes i sidste uge et læserbrev forfattet af Colette Brix under overskriften 'Kontant frihed'.

Det hævdes, at unavngivne lobbyister prøver at presse os væk fra brugen af kontanter og over mod anvendelsen af elektroniske betalingsformer.

Og det antydes samtidig, at det bliver sværere og sværere at få lov til at anvende kontanter. Et problem for en kommune med mange ældre borgere, der nu engang har det bedst med kontant afregning. Ifølge Betalingsloven gælder imidlertid den såkaldte kontantregel, der forpligter forretninger til at modtage kontanter i tidsrummet 06-22.