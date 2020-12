Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Den ideelle mandelgave er samtidig en håndsrækning til de hjemløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Den ideelle mandelgave er samtidig en håndsrækning til de hjemløse

Villabyerne - 21. december 2020 kl. 16:24 Af Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti,medlem af Folketinget Kontakt redaktionen

For syvende gang er 'Jul på Borgen' sendt på gaden. Det er en samling af hyggelige julehistorier skrevet af ministre, folketingsmedlemmer, ansatte i Folketinget samt en person, som selv tidligere var hjemløs. Bogen har fået et nyt design, og ikke alene vil den skabe stemning som mandelgave eller som gave under juletræet; hele overskuddet af salget går til de hjemløses eget blad 'Hus Forbi'.

I år sker udgivelsen på en ganske særlig og trist baggrund. I over otte måneder har landet været mere eller mindre lukket på grund af coronapandemien. Særligt de første måneder med den omfattende nedlukning og hjemmearbejde var meget hård for de hjemløse. I byernes øde gader og på forladte stationer var der ikke mange kunder til de hjemløse sælgere af 'Hus Forbi'. Med andre ord er der i år brug for en ekstra håndsrækning.

Normalt plejer jeg selv at slå et stort slag for salget af 'Jul på Borgen' hos flere boghandlere. Men i år har det på grund af corona-restriktioner kun været muligt ganske få steder. Det er jeg ked af, fordi jeg nu en gang nyder at komme ud og møde folk.

Det er derfor vigtigt at få skabt opmærksomhed omkring bogen på andre måder, og derfor har jeg også opfordret alle bogens bidragydere til at være aktive på de sociale medier.

Jeg håber, at så mange som muligt vil købe bogen. Den koster 149,95 hos boghandleren og kan også erhverves online hos Saxo.com. Indtægterne ved salget går ubeskåret til de hjemløses blad 'Hus Forbi'. Tilbage er kun at håbe, at en effektiv vaccine sørger for, at vi i det kommende år igen kan møde hinanden helt som vi plejer - og at de hjemløse kan få gang i salget af deres blad igen. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul.