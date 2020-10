DEBAT: De stjæler 200 mio i Gentofte

Nu stiger skatten i Gentofte Kommune næste år med over 200 millioner kroner. Vi er den by, der bliver malket hårdest. Hold godt fast socialdemokrater her i byen - hører du efter Jeppe Buus? Sossernes venner i Norddjurs får 22 millioner i skattelettelser, Svendborg får 43 millioner, Lolland får 43 millioner, Odsherred 16 millioner, Langeland 28 millioner, Guldborgsund 45 millioner, og du, Morten Løkkegaard fra Venstre: Du har sikret Brønderslev 31,7 millioner i skattelettelser, Vesthimmerland 39 millioner, Viborg 31 millioner, og jeg kunne blive ved.

Og det er vores skattestigning, der går til de andres skattelettelser. Taberkommunerne sagde, de var på røven, men nu bruger de pengene på skattelettelser. Oven i det kommer alle de dejlige penge fra den fælles offentlige pengekasse, som I kaster i grams til jeres venner, og som vi i Gentofte skal straffes for. I har udskammet Gentofte og hylet op for jeres "På-røven-kommuner", der ikke har styr på butikken, og tyveriet fortsætter og fortsætter år efter år, efter at Socialdemokratiet og Venstre er blevet slyngveninder og ved Gud har aflagt musketer-ed på, at justeringer i denne tyverireform skal ske med den socialistiske familie bænket omkring bordet.