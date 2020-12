Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: De boligsociale indsatser i de almene boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: De boligsociale indsatser i de almene boliger

Villabyerne - 26. december 2020 kl. 18:41 Af Ole Lund Petersen, formand, Gentofte Ejendomsselskab, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte Kontakt redaktionen

Som siddende i BL's kreds 9 repræsentantskab undres jeg over, at valgte beboerdemokrater mener, at boligsociale indsatser skal betales af lejerne.

Som det fremgår af Landbyggefondens 'Nyt i Tema' var et boligområde i Silkeborg ved at komme på regeringens liste over hårde ghettoer.

Borgmester Steen Vindum siger, at gode kræfter dannede fælles front for at bremse udviklingen og peger blandt andet på det tætte samarbejde mellem kommunen og de boligsociale indsatser, og det er en del af kommunens kernedrift.

Det forstår jeg godt. Kommunen slipper for at betale ret meget til den mislykkede integrationsindsats og sender regningen til lejerne, efter kommunen har misbrugt deres anvisningsret.

11 millioner er tildelt af Landsbyggefondens midler (lejernes indbetalinger), og boligselskabet (lejerne) og kommunen bidrager derudover med tilsammen 5,2 millioner kroner.

Håber, at selvsamme borgmester og andre borgmestre, som nyder godt af lejernes penge i forbindelse med boligsociale indsatser, vil bede politiet om at sende en regning til fodboldklubberne, når der skal foretages politimæssige indsatser op til en fodboldkamp.

At de valgte beboerdemokrater i BL's 9. kreds mener, det er helt fornuftigt, at lejerne betaler for kommunernes forfejlede integrationsindsats, er mig en gåde, men det er åbenbart det, man nu kalder det "innovative arbejde" på dansk nytænkning, betalt af lejerne, som ingen overhovedet sætter spørgsmålstegn ved.

Jo, vores boligminister har øje for dette urimelige tiltag og har sparet 100 millioner af Landsbyggefondens midler til denne indsats, da han mener, det er en opgave for fællesskabet og ikke kun lejerne.

Jeg vil opfordre til, at de almene boliger i Gentofte Kommune fortsat støtter op om, at den boligsociale indsats betales af kommunen og skal foregå i et samarbejde med boligorganisationerne.

Dette har kommunen selv erkendt, og det skal vi fastholde.