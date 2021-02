En læser oplever, at viljen og evnen til at hjælpe hinanden og vise omsorg er forvundet under coronaen.

DEBAT: Dårlig opførsel legitimeret i coronaens navn

En optiker ringede efter en linsekontrol. "Vi ringer, fordi vi hørte, du hostede lidt under dit besøg i går, er du syg? Vi må have sat en smitteopsporing i gang," udtalte damen i telefonen.

Chokeret svarede jeg, at jeg er et ansvarligt menneske, der ikke møder op, hvis jeg er syg.

Er regeringen ikke ved at dele befolkningen i to og få etableret et "stikkersamfund" med et selvbestaltet coronapoliti, som nidkært kommenterer medmennesker, som de ikke synes følger regeringens anvisninger?