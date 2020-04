Borgerne på Callisensvej er trætte af synet af gule busser. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Da Callisensvej blev malet gul af busser

Villabyerne - 21. april 2020 kl. 18:48 Af Niels Tanderup, på vegne af beboerne på Callisensvej 44 Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forventningens glæde er som bekendt den største. Men skuffelsen ved ikke at få dét, man ønsker, kan nogen gange være større.

Det var, hvad vi beboere på Callisensvej oplevede, da metroen åbnede. Vi havde håbet, at metroen ville reducere antallet af busser i Storkøbenhavn og sende den kollektive trafik under jorden. Vi havde håbet at opleve færre busser på vejene i Hellerup, herunder ned ad Callisensvej, som huser over 50 familier i huse og lejligheder.

Men nej, sådan skulle det ikke gå. I stedet er der flere busser på vejene i Hellerup, og vi har over en 10-årig periode gået fra at have seks busser kørende i timen ned ad Callisensvej, siksakkende mellem cyklister og parkerede biler, til i dag at have op til 30 busser. Det er en bus hvert andet minut.

Ofte er vi så heldige, at de kører tre efter hinanden som perler på en snor, der maler hele vejen gul og presser almindelige bilister til at køre op på fortovet og cyklister til at holde ind til siden for ikke at blive ramt af den gule tsunami, der banker ned mod Strandvejen fra Hellerup Station.

Vi anerkender, at der skal køre busser på vores boligvej, men "alting med måde", tænker vi. Callisensvej er klassificeret som en vejklasse 3. Det svarer til en lokalvej. En lokalvej kan have to vedligeholdelseskategorier: én, hvor der kører busser og én, hvor der ikke kører busser.

Hvis der ikke kører busser, kaldes det en "boligvej", men hvis der kører busser, bliver lokalvejen kategoriseret som en "industrivej". Kommunen har altså valgt at definere Callisensvej som en industrivej.

Så kære kommune, vi har ikke noget imod at have en bus eller tre kørende ned ad vores "industrivej", men vi synes ikke, at det nuværende antal stemmer overens med en lokalvej.

Det skaber usikkerhed blandt os selv og vores børn og gener i form af støj og forurening. Vi har mange gode ideer til alternativer og vil gerne i dialog. For vores værste frygt er, at Callisensvej ikke bliver malet gul, men rød.

