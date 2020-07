DEBAT: DF endnu værre end Venstre

Pia Kjærsgaard anholder i seneste udgave af Villabyerne, at jeg uretfærdigt har kritiseret Dansk Folkeparti for at have været med i den kommunale udligningsreforms plyndring af Gentofte m.fl.

For mens DF ikke var med i 'reformen', gav partiet udtryk for, at det ønskede at gå endnu videre, nemlig til en fælles skattesats for alle kommuner, provenuet indbetalt til staten, og af denne herefter fordelt mellem kommunerne.