Den nye plan fra regeringen er endnu en farce i kavalkaden af utilfredsstillende trafikudspil fra Christiansborg, skriver Andreas Weidinger i et debatindlæg.

DEBAT: Christiansborg svigter igen Gentoftes støjramte borgere

Lyngbymotorvejens stigende støjgener er så alvorlige, at Christiansborg ikke burde kunne ignorere de massive problemer.

Alligevel ser vi, at regeringens udspil til nye motorveje i Danmark ikke indeholder et eneste ord om de massive støjgener i Gentofte langs Lyngbymotorvejen.

Det er en katastrofe, at man kan fremsætte en infrastrukturplan uden at forholde sig til den stigende støj i de tættest trafikerede områder på Lyngbymotorvejen ved Gentofte.

Fordi jeg er et af Gentoftes talerør imod trafikstøjen, er jeg blevet inviteret hjem til flere Gentofte-borgere, der er støjramte.

Jeg bliver til stadighed chokeret over, hvordan de massive støjgener er tilladte, uden at staten er forpligtet til at gribe ind.