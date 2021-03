Der er planer for byggeri af 51 ungdomsboliger i Gentofte meget tæt op ad Helsingørmotorvejen. Foto: Joachim Christensen

DEBAT: Byggeri af ungdomsbolig sker med hovedet under armen

Villabyerne - 06. marts 2021 kl. 10:05 Af Af Line Traugott, Lyngbyvej 315 A, 1.th., Gentofte Kontakt redaktionen

Det altdominerende konservative flertal med halehæng af øvrige partier - bortset fra Enhedslisten - har gjort det igen.

At der er brug for ungdomsboliger er uomtvisteligt, men man har fundet en lille trekant på landkortet og foreslår, at der skal bygges ungdomsboliger.

Det ene øjeblik vil man bygge et babelstårn på 22 etager midt i sportsparken, og nu vil man udvide kapaciteten med ungdomsboliger placeret uden særlig omtanke midt i et støjhelvede og uden særlig hensyn til at overholde gældende retningslinjer.

Til jer, der er unge, eller de af jer, hvis unge skal flytte op i den nye bebyggelse, skal I være opmærksomme på, at der for nuværende er en støjpåvirkning over 73dB i en af fløjene.

I de øvrige fløje er støjpåvirkningen mellem 63 - 73 dB, og den vejledende grænse er 58 dB.

Derudover kan man spekulere over, hvordan udendørs­ opholdsarealer i midten af den nye trekantsbygning vil være til at opholde sig i med de støjgener, der er!

I lokalplanen er der heller intet beskrevet om, at man vil fremtidssikre boligerne i forhold til de aftaler, kommunalbestyrelsen har indgået med Realdania, Kommunernes Landsforening og Regionernes DK2020 klimaprojekt for at overholde 'Paris-aftalen'.

Lokalplanen er interessant, men desværre er der flere mangler, som er ret graverende i forhold til vedtagne politikker.

I Gentofte Kommune er der et generelt problem omkring parkeringsforhold. Ved de etablerede boliger på området er der i forvejen et problem med parkering.

Ved vedtagelsen af lokalplanen bliver dette problem større, fordi man reducerer eksisterende P-pladser fra 113 til 72, og ved de nye 50 ungdomsboliger regner man kun med en P-plads til hver femte bolig - og ét cykelstativ pr. bolig.

Det har ikke meget med fremtidssikring at gøre, men til gengæld bliver det svært for både de nuværende og de kommende beboere at modtage gæster i bil eller på cykel.