DEBAT: Bus og regionaltogs- besparelser i Region Hovedstaden

"Regionen har en forpligtelse overfor borgerne til at sikre god kollektiv trafik på tværs af regionen, så vi kan holde fast i vores mål om at afhjælpe støj og trængsel på vejene. Og hvis ikke de kan det, så må de kaste håndklædet i ringen og erkende, at de ikke kan løfte opgaven," siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S) til TV 2 Lorry.

Debatten har været usædvanlig hård, men også utroværdig. Hvad pokker ligner det, at de radikale, Venstre, de konservative, SF og S i regionsrådet, ustandselig har fortalt borgerne, at de bakker op om de mange protester fra borgere, borgmestre og kommuner, når de bag lukkede døre stemmer stik modsat af, hvad de prøver at bilde befolkningen ind.

Dertil kan lægges, at regionsformandens pressetjeneste, sørgede for, at flertallets politikere i en pressemeddelelse, fik mulighed for at begrunde deres synspunkt, men man "glemte" at spørge politikere fra de to partier, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som stemte imod de mange bus- og lokalbanebesparelser.