DEBAT: Bum, bum, bumm, bumm....hviiiiiiiiinnnnnnnn!!!

Villabyerne - 25. juni 2021 kl. 16:00 Af Søren Parup, 75 år, Prins Valdemars Vej 45, Gentofte Kontakt redaktionen

Så er det den tid igen. Havefesternes tid. Studenterfesternes tid.

Og ja, unge mennesker larmer a.h.t. Og har en elendig musiksmag! I al fald ifølge tilhængere af Jimi Hendrix og Chopin.

Uanset om det drejer sig om en niendeklasse, der fejrer afslutningen eller om studenter, der kan gå på vandet, så adskiller de sig ikke meget fra alle andre voksen-fester i området.

Der bliver drukket lige så meget. Det foregår udenfor, hvis vejret tillader det. De bliver lige så højrøstede og kloge som Hr. og fru Kakkelbord bliver det ud på aftenen. De er oftest bare flere sammen - med deraf følgende højre lydniveau.

Det eneste, der virkelig adskiller dem fra os andre, er pigernes underlige tilbøjelighed til at skrige og hvine, når de ser hinanden. Noget, man hører yderst sjældent ved kortklubbens sommerfest.

Det er også tid for klager. Sure, emsige klager over larmen, musikken og for meget ungdommelig energi. Klager over glade unge mennesker, der i langt de fleste tilfælde allerede har lagt sedler ind hos naboerne med advarsler og undskyldninger-på-forhånd om den kommende fest. (Som om det er noget, man skal undskylde?)

Så til dig, der sidder der bag ligusterhækken og føler, du har retten til at bestemme over andre menneskers liv og glæde, bare fordi du har købt en parcel med et hus på. Ja, dig!!! Til dig vil jeg sige: Rolig nu. Det er kun en overgang.

Og hvis du er blevet advaret om en kommende fest og er oversensibel over for andres glæde og fest, vil jeg anbefale ørepropper. Og hvis det ikke hjælper, så tag langt ud på landet. Helt derud, hvor selv kragerne er holdt op med at skræppe op.

Og når du så er der alligevel, så kan du passende kigge dig om efter et nyt sted at bo. For du egner dig åbenbart ikke til at leve i et miljø, hvor der både er rummelighed, liv og glæde.

God sommer - også til dem med den elendige musiksmag!