DEBAT: 'Brug sund fornuft og vis hensyn' er camouflage for 'Ti stille og adlyd'

Villabyerne - 28. februar 2021 kl. 14:48 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen

I en normal debat (vedrørende bilkørsel eller Covid-19, etc.) kunne vi almindelige folk diskutere for og imod uden ildhu.

For eksempel kunne man drøfte, om tyskerne ikke klarer sig fint uden den mindste hastighedsgrænse på deres Autobahn.

Men for en større del af befolkningen, når regeringen griber ind, så slutter debatten med et brag. Man har bare at tie stille og adlyde. Det er tilbagefaldsargumentet, hvad enten det angår de absurde nedlukninger eller de ulogiske langsomhedsgrænser uvægerligt camoufleret under ordene "man skal bruge sund fornuft" og "vise hensyn", men de ord gør faktisk intet andet end at gemme et skjult personligt angreb på modstanderen som uansvarlig, farlig og/eller forrykt.

Hanne Salomon Hvistendahl sætter pris på, at folk "overholder fartbestemmelserne" og "gudskelov" har "vi fornuftige og ansvarlige folk til at afgøre, hvor hurtigt eller langsom der må køres på vort vejsystem." (Føler Hanne sig "lidt beklemt," når/hvis hun kører i Tyskland?)

Hvorfor er det så, at disse "fornuftige og ansvarlige folk", som laver reglerne ikke behøver overholde dem selv?

I Danmark drejer "motorbøllerne" sig om for eksempel Poul Nyrup Rasmussen, kongefamiliens medlemmer, og blandt de få der bliver fanget-flere af ayatollaherne i Færdselssikkerhedskommissionen (!), som altid tordner mod "trafiksyndere". Og glem ikke lederen af den automatiske hastighedskontrol ved Aarhus Politi, som havde for vane at slette alle fartbøderne for politikolleger.

Der er tydeligvis to sæt regler, Hanne, en for eliten og den anden for plebejerne.

Her kommer den sædvanlige replik, at jo selvfølgelig er det vigtigt, at de følger samme regler som os. Sludder! Det er en fuldstændig fejlagtig reaktion. Det bør være just det modsatte. Eliten skal ikke have de samme ulemper som os. Det er os, som skal have de samme rettigheder, den samme frihed som dem (og som tyskerne?).

Men - ligesom med nedlukningen i coronakrisen - borgerne skal hverken bruge deres hjerne eller deres samvittighed. Nej, vi er børn som skal "vise hensyn". Frit oversat: ti stille, knægt! og adlyd!