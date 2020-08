Vejdirektoratet har nu været forbi og beskåret disse brombærbuske. Foto: M. Møller

DEBAT: Brombærbuske spærrer fortovet

Villabyerne - 22. august 2020 kl. 16:53 Af M. Møller, Ørnegårdsvej 53, Gentofte

Brombærbuske er dejlige, men ikke, når man skal kante sig igennem dem for at komme til toget!

Det er utilfredsstillende, at man næsten ikke kan bruge fortovet til Jægersborg Station. Når man kommer til og fra stationen, skal man helt ud på cykelstien og gå på grund af, at volden med ukrudt, beplantning er vokset langt ud/faldet ned over den ene række fliser på fortovet.

Det virker som om, det område er glemt! Eller rettere, det kan i hvert fald ikke være blevet vedligeholdt, siden det er kommet til at se sådan ud.

Det er grene med torne på i ansigtshøjde, som gør, at to mennesker ikke kan passere hinanden på fortovet mere, men skal ud at gå på cykelstien, hvor cyklisterne kommer blæsende - det giver nogle ufatteligt farlige situationer derude.

Der er siden juni ringet til Gentofte Kommune adskillige gange om problemet. Kommunen oplyser, at man skal sende mail. Når man sender mail, får man et autosvar fra Park & Vej om, at man kan forvente et svar inden 20 dage.

En eneste gang er der dog en medarbejder fra Park & Vej via mail, der oplyste mig, at hun ville tage kontakt til Vejdirektoratet - men heller ikke her er der sket noget.

Buskene er nu blevet beskåret af Vejdirektoratet, det skete efter en rykker fra Gentofte Kommune. Redaktionen