Der var stor uenighed blandt partierne i kommunalbestyrelsen i Gentofte om, der er brug for en borgerrådgiver.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Borgerrådgiver er et uundværligt tandhjul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Borgerrådgiver er et uundværligt tandhjul

Villabyerne - 09. marts 2021 kl. 12:32 Af Af Tage Christiansen, Ordrup Jagtvej 69, Charlottenlund Kontakt redaktionen

En borgerrådgiver er ansat til at hjælpe og vejlede borgeren og til at holde administrationen i ørerne.

Det er en institution, som nær ved halvdelen af landets kommuner har oprettet i forståelsen af, at den medvirker til at fremme og udvikle den demokratiske proces og medvirker derfor til, at utilsigtede skel opstår og udbygges.

Sociallovgivningen er i dag kompliceret stof og bliver ofte fortolket af kommunerne i det ganske land, men sjældent til gavn for borgeren, hvor så en uvildig rådgiver kan agere til glæde og gavn.

Enhedslisten har igennem flere år haft dette forslag med i kommunens årlige budgetforslag, men er blevet nedstemt lige så tit af samtlige andre partier. Men på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar skete noget helt uventet. Enhedslisten havde sat forslaget på dagsorden, og minsandten om ikke der var uorden i den ellers så sammentømrede umælende forsamling. Både socialdemokrater, Radikale og SF stemte for forslaget. Om det er, fordi Hans Toft ved sin udmelding om ikke at genopstille ved det kommende valg, har mistet magien, eller om det blot er, fordi de respektive partier føler behov for at positionere sig, er selvfølgelig uvist.

At de konservative og Venstre i sædvanlig arrogant stil stemte imod med ordene: "Vi prioriterer et godt samarbejde med borgerne, som skal kunne forvente at få den nødvendige og berettigede hjælp og vejledning i forvaltningen, hvorfor det ikke er nødvendigt at sætte en tredje part på opgaven," se, det er ikke nyt.