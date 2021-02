"Hvad ligner det, at politiet enten ikke har ressourcer nok eller ikke prioriterer indsatsen mod narkohandlerne," spørger Peter Skaarup.

DEBAT: Borgerne i Gentofte har krav på politiets hjælp mod narkobander

Problemet er dog, at det er forældrene og ikke politiet, der forsøger at løse problemet.

Hvad ligner det, at politiet enten ikke har ressourcer nok eller ikke prioriterer indsatsen mod narkohandlerne?

Derfor rejser jeg nu sagen i Folketinget over for den socialdemokratiske justitsminister. Det her problem skal løses af staten og i dette tilfælde primært ved politiets indsats.