DEBAT: Borgerne i Gentofte betaler urimeligt meget i kommunal udligning

Villabyerne - 03. april 2021 kl. 09:04 Af Lars Skar, KV21-kandidat (NB), Ordrup Jagtvej 52A, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Uden en eller anden form for omfordeling vil der være kommuner i Danmark, som ikke vil kunne levere de basale velfærdsydelser, som alle landets borgere med rette kan forvente.

Derfor medvirker udligningsaftalen til at sikre, at forældre over hele landet får mulighed for at lade deres børn gå i en god skole, uanset hvor i landet, de bor, at de ældre kan have en værdig og tryg alderdom, uanset bopælskommune, og at adgangen til behandling på sygehus og hos lægen har samme høje kvalitet over hele landet.

Den nye ordning, som regeringen med Venstres velsignelse har gennemført, går imidlertid langt videre end at ligestille de basale velfærdsydelser imellem kommunerne.

Gentofte Kommune er den kommune i Danmark, som med hele 33 procent af skatteindtægterne bidrager mest til den kommunale udligning.

Dette beløb er væsentligt mere end modtagerkommunerne har behov for for at kunne levere de basale velfærdsydelser. Denne store udgift betyder, at vi her i Gentofte ikke kan opretholde den samme standard, som de fleste andre kommuner kan på en række fælles områder som f.eks. idrætsanlæg, svømmehaller og vedligeholdelse af veje.

Ligesom vi i Gentofte betaler væsentligt mere, end man betaler i de fleste andre kommuner, for at vores børn kan benytte daginstitutionerne, for at vi kan bruge vore svømmehaller og idrætsanlæg og mange andre ting.

Det er ikke rimeligt. Nye Borgerlige ønsker, at udligningen af de forskelle, der er på de basale velfærdsydelser, kommer til at foregå direkte til borgerne, således at den enkelte borger får større mulighed for at vælge sine egne løsninger på kerne­velfærden.

Nye Borgerlige vil begynde med at arbejde for en økonomisk mere retfærdig mellemkommunal skatteudligning inden for rammerne af de nuværende udligningsordninger.

